Україна щодня витрачає на війну 5,6 млрд грн, — нардеп Леонов (відео)

За словами парламентаря Олексія Леонова, у 2025 році видатки на сектор оборони мають зрости до 2 трлн 227 мільярдів гривень.

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Україна щодня витрачає на війну 5,6 млрд гривень ці кошти потрібно звідкись брати. Про це в етері телемарафону заявив народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Олексій Леонов.

"Кожного дня держава потребує приблизно 5,6 млрд гривень витрат. Сьогодні ці кошти потрібно десь брати. Ми вдячні усім підприємцям, хто сплачує податки і наповнює державний бюджет, дає можливість кожного дня посилювати наші Збройні сили, але ще раз закцентую на цьому увагу — 5,6 мільярда гривень щодня", — сказав Леонов.

Він також повідомив, що у 2025 році видатки на сектор оборони мають зрости до 2 трлн 227 мільярдів гривень.

"Далі ми маємо прогноз на зниження цих видатків у 2026 році до 1 трлн 627 млрд, а у 2027 — до 1 трлн 533 млрд гривень. Ці цифри можуть змінюватись від ситуації на фронті та активності бойових дій", — уточнив Леонов.

Нардеп розповів, що пріоритетними напрямками у наступні роки для держави будуть:

ветеранська політика;

забезпечення економічної стійкості;

євроінтеграція;

енергетична незалежність.

Яким буде курс долара та розмір податків

За словами Леонова, у наступні три роки податок на додану вартість, а також податки на доходи фізичних осіб залишатимуться без змін.

Водночас ставки акцизного податку на тютюнові вироби та пальне наближатимуться до передбачених норм Євросоюзу.

"Гривня збереже свою стабільність. Курс долара на найближчі три роки прогнозується на рівні 45-46 гривень з копійками", — запевнив народний обранець.

Крім того, Леонов зазначив, що зростання споживчих цін коливатиметься від восьми до десяти відсотків на рік.

Нагадаємо, 26 липня народна депутатка та глава бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що уряд України та народні депутати повинні терміново затвердити зміни до Податкового кодексу.

18 липня народний депутат Ярослав Железняк розповів про ідею уряду внести зміни у Податковий кодекс. Політик пояснив, що планують підняти різні види військових зборів для населення та підприємців. Орієнтовно, ідеться про підвищення ставок від 1% до 5%.