Украина ежедневно тратит на войну 5,6 млрд грн, — нардеп Леонов (видео)

По словам парламентария Алексея Леонова, в 2025 году расходы на сектор обороны должны вырасти до 2 трлн 227 миллиардов гривен.

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Украина ежедневно тратит на войну 5,6 млрд гривен эти средства нужно откуда-то брать. Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Леонов.

"Каждый день государство нуждается примерно в 5,6 млрд гривен расходов. Сегодня эти средства нужно где-то брать. Мы благодарны всем предпринимателям, кто платит налоги и наполняет государственный бюджет, дает возможность каждый день усиливать наши Вооруженные силы, но еще раз акцентирую на этом внимание — 5,6 миллиарда гривен ежедневно", — сказал Леонов.

Он также сообщил, что в 2025 году расходы на сектор обороны должны вырасти до 2 трлн 227 миллиардов гривен.

"Далее мы имеем прогноз на снижение этих расходов в 2026 году до 1 трлн 627 млрд, а в 2027 — до 1 трлн 533 млрд гривен. Эти цифры могут меняться от ситуации на фронте и активности боевых действий", — уточнил Леонов.

Нардеп рассказал, что приоритетными направлениями в последующие годы для государства будут:

ветеранская политика;

обеспечение экономической устойчивости;

евроинтеграция;

энергетическая независимость.

Каким будет курс доллара и размер налогов

По словам Леонова, в последующие три года налог на добавленную стоимость, а также налоги на доходы физических лиц будут оставаться без изменений.

В то же время ставки акцизного налога на табачные изделия и топливо будут приближаться к предусмотренным нормам Евросоюза.

"Гривна сохранит свою стабильность. Курс доллара на ближайшие три года прогнозируется на уровне 45-46 гривен с копейками", — заверил народный избранник.

Кроме того, Леонов отметил, что рост потребительских цен будет колебаться от восьми до десяти процентов в год.

Напомним, 26 июля народный депутат и глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявила, что правительство Украины и народные депутаты должны срочно утвердить изменения в Налоговый кодекс.

18 июля народный депутат Ярослав Железняк рассказал об идее правительства внести изменения в Налоговый кодекс. Политик пояснил, что планируют поднять различные виды военных сборов для населения и предпринимателей. Ориентировочно, речь идет о повышении ставок от 1% до 5%.