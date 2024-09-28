Байден скрыл от общественности стратегию помощи Украине и не выполняет обещания Киеву, — WSJ

Администрация Байдена постоянно медлила с определенным оружием или не предлагала системы в количестве, необходимом для того, чтобы Украина отбила свою территорию у России, пишет издание.

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Белый дом избегает открытого обсуждения стратегии помощи Украине с общественностью и Конгрессом, хотя последний требовал от администрации Джо Байдена представить ее. Администрация президента медлила с выполнением требований и засекретила документ, который вызывает критику республиканцев и сомнения в эффективности поддержки. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как пишет издание, администрация Байдена постоянно медлила с определенным оружием или не предлагала системы в количестве, необходимом для того, чтобы Украина отбила свою территорию от России.

"Команда Байдена прячется за банальностью вроде поддержки Украины "столько, сколько нужно", что не является стратегией. Это давно стало риторическим уклонением", — пишет газета.

Отмечается, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, ему пообещали дополнительную батарею ПВО Patriot, боеприпасы Joint Standoff Weapons и открыть еще 18 учебных мест для украинских пилотов F-16.

Журналисты WSJ отметили, что республиканцы в Конгрессе правы в том, что настаивают, чтобы администрация сформулировала развернутую теорию того, как Украина может использовать предоставленную ей помощь, чтобы отвоевать больше территорий у Путина.

"Застой на поле боя породил в США общественный скептицизм, который ставит под угрозу дальнейшую американскую поддержку независимо от того, кто выиграет президентскую гонку, даже если американские избиратели не хотят, чтобы Путин победил. Но Байден не заполняет пробелы", — говорится в публикации.

Отмечается, что Конгресс требовал от Белого дома определенной стратегии, связанной с предоставлением помощи, и президент Байден понимал, что без этого обязательства получить одобрение Конгресса на оказание помощи было бы невозможно. Поэтому он подписал закон, соглашаясь с этим требованием.

Но администрация Байдена подала документ о стратегии через несколько месяцев после установленного Конгрессом крайнего срока. Кроме того, документ полностью засекретили, поэтому республиканцы призвали администрацию представить незасекреченную версию, чтобы общественность могла ознакомиться с ней и обсудить ее преимущества.

"Не стоит рассчитывать на то, что администрация выполнит этот приказ до 5 ноября, если она вообще это сделает. Публичное обнародование может означать, что вице-президенту Камале Харрис придется объяснять свое собственное видение войны перед выборами. Но пока она этого не сделает и администрация будет скрывать информацию, Харрис будет разделять ответственность за непоследовательные действия Байдена", — пишет издание.

Напомним, что 27 сентября кандидат в президенты США Дональд Трамп принял предложение украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину.