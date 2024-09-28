Байден приховав від громадськості стратегію допомоги Україні і не виконує обіцянки Києву, – WSJ

Адміністрація Байдена постійно зволікала з певною зброєю або не пропонувала системи в кількості, необхідній для того, щоб Україна відбила свою територію у Росії, пише видання.

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Білий дім уникає відкритого обговорення стратегії допомоги України з громадськістю та Конгресом, хоча останній вимагав від адміністрації Джо Байдена представити її. Адміністрація президента зволікала з виконанням вимог і засекретила документ, який викликає критику республіканців і сумніви в ефективності підтримки. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як пише видання, адміністрація Байдена постійно зволікала з певною зброєю або не пропонувала системи в кількості, необхідній для того, щоб Україна відбила свою територію від Росії.

"Команда Байдена ховається за банальністю на кшталт підтримки України "стільки, скільки потрібно", що не є стратегією. Це давно стало риторичним ухильством", — пише газета.

Зазначається, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США, йому пообіцяли додаткову батарею ППО Patriot, боєприпаси Joint Standoff Weapons та відкрити ще 18 навчальних місць для українських пілотів F-16.

Журналісти WSJ зауважили, що республіканці в Конгресі праві в тому, що наполягають, щоб адміністрація сформулювала розгорнуту теорію того, як Україна може використати надану їй допомогу, щоб відвоювати більше територій у Путіна.

"Застій на полі бою породив у США суспільний скептицизм, який ставить під загрозу подальшу американську підтримку незалежно від того, хто виграє президентські перегони, навіть якщо американські виборці не хочуть, щоб Путін переміг. Але Байден не заповнює прогалини", – йдеться в публікації.

Зазначається, що Конгрес вимагав від Білого дому певної стратегії, пов'язаної з наданням допомоги, і президент Байден розумів, що без цього зобов'язання отримати схвалення Конгресу на надання допомоги було б неможливо. Тому він підписав закон, погоджуючись з цією вимогою.

Але адміністрація Байдена подала документ про стратегією через кілька місяців після встановленого Конгресом крайнього терміну. Крім того, документ повністю засекретили, тож республіканці закликали адміністрацію представити незасекречену версію, щоб громадськість могла ознайомитися з нею та обговорити її переваги.

"Не варто розраховувати на те, що адміністрація виконає цей наказ до 5 листопада, якщо вона взагалі це зробить. Публічне оприлюднення може означати, що віцепрезиденту Камалі Гарріс доведеться пояснювати своє власне бачення війни перед виборами. Але поки вона цього не зробить і адміністрація приховуватиме інформацію, Гарріс розділятиме відповідальність за непослідовні дії Байдена", – пише видання.

Нагадаємо, що 27 вересня кандидат у президенти США Дональд Трамп прийняв пропозицію українського президента Володимира Зеленського відвідати Україну.