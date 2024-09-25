Deep Strike: в Силах безпілотних систем показали, як запускають дрони вглиб Росії (фото)

Військові оприлюднили фотографії, де оператори готуються до пусків ударних БпЛА по території країни-агресора.

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Командування Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ оприлюднили світлини, де показана підготовка українських операторів перед пуском ударних безпілотників по території країни-агресора. Про це йдеться в повідомленні СБС в Telegram.

В СБС зазначають, що їхні операції "не завжди публічні", але додають, що українці точно бачать результати в роботи в новинах.

"Deep Strike: унікальні кадри запуску дронів по РФ. Наші операції не завжди публічні, але ви точно бачите їх у новинах. Наші дрони літають тихо, але роблять багато шуму. Наші люди — сила, але їхня зброя — розум", — йдеться в повідомленні СБС.

Російське Міноборони, ЗМІ та представники регіональної влади РФ регулярно заявляють про постійні збиття нібито українських БпЛА на території багатьох російських регіонів.

Зокрема, 20 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Курській області нібито був збитий новітній український реактивний дрон "Паляниця".

22 вересня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна продовжує нарощувати кількість вироблених безпілотників до кількох мільйонів одиниць на рік.