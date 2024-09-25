Deep Strike: в Силах беспилотных систем показали, как запускают дроны вглубь России (фото)

Военные обнародовали фотографии, где операторы готовятся к пускам ударных БпЛА по территории страны-агрессора.

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Командование Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ обнародовали фотографии, где показана подготовка украинских операторов перед пуском ударных беспилотников по территории страны-агрессора. Об этом говорится в сообщении СБС в Telegram.

В СБС отмечают, что их операции "не всегда публичные", но добавляют, что украинцы точно видят результаты в работы в новостях.

"Deep Strike: уникальные кадры запуска дронов по РФ. Наши операции не всегда публичны, но вы точно видите их в новостях. Наши дроны летают тихо, но делают много шума. Наши люди — сила, но их оружие — ум", — говорится в сообщении СБС.

Российское Минобороны, СМИ и представители региональных властей РФ регулярно заявляют о постоянных сбитиях якобы украинских БпЛА на территории многих российских регионов.

В частности, 20 сентября российские СМИ сообщили, что в Курской области якобы был сбит новейший украинский реактивный дрон "Паляница".

22 сентября министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина продолжает наращивать количество производимых беспилотников до нескольких миллионов единиц в год.