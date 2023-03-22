"Втомилися від війни": президент Чехії прогнозує зменшення підтримки України

Петр Павло вважає, що у 2024 році через вибори у США та зменшення підтримки Європи Україна, ймовірно, вже не зможе провести складні операції. Тому 2023 рік є ключовим.

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Україна повинна враховувати зменшення підтримки Заходу в майбутньому, оскільки позначатиметься втома від війни. Таку заяву в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung зробив президент Чехії Петр Павло сьогодні, 22 березня.

"Ми повинні взяти до уваги втому від війни і те, що це означає для підтримки з боку західних країн. Згодом вона зменшуватиметься", — сказав Павло.

Він також вважає, що на ситуацію за допомогою вплинуть президентські вибори у США у 2024 році. Очікується, що там зосередяться на внутрішній політиці. Тому, на його думку, у 2024 році Україна, ймовірно, вже не зможе розпочинати будь-які великі та складні операції, варто розраховувати на 2023 рік.

"Якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн також зменшиться. Україна має це враховувати. Саме цей рік є вирішальним для розвитку війни", — зазначив Павло.

За його словами, зараз західні держави постачають Україні необхідну зброю, щоб вона могла зайняти найкращу стартову позицію для будь-яких переговорів із РФ.

19 березня Петр Павло заявив, що Збройні сили України матимуть одну спробу розпочати великомасштабний наступ цього року. Якщо воно зазнає невдачі, то отримати кошти від союзників на нові атаки буде вкрай складно.

Нагадаємо, 17 березня видання NYT писало, що ЗСУ зможуть провести один контрнаступ через нестачу боєприпасів. За інформацією журналістів, українські війська витрачають величезну кількість снарядів у Бахмуті, а новий наступ доведеться проводити за умов дефіциту.

16 березня ЗМІ повідомляли, що США прискорили постачання воєнної техніки в Україну напередодні контрнаступу українських військ. За очікуваннями Пентагону, воно розпочнеться у травні.