"Контрнаступление еще не началось": у Зеленского объяснили действия Сил обороны на фронте (видео)

Россия отправила в Украину для обороны захваченных территорий все, что могла, но может быстро потерять оккупированные территории в случае прорыва ВСУ.

Related video

Контрнаступление еще не началось, а действия Вооруженных сил Украины можно назвать "тестированием" на линии фронта. Об этом сообщил Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, во время телемарафона.

В настоящее время продолжаются определенные операции украинских войск. Соответствующие действия позволят обнаружить слабые места в российской обороне.

"Бойцы ВСУ проводят "тестирование" на линии фронта", – отметил Подоляк.

По его словам, Россия отправила в Украину для обороны захваченных территорий все, что могла. По его мнению, захватчики постараются удержаться, поскольку прорыв способен спровоцировать падение их линии фронта, как это было на Харьковщине.

"Это приведет уже к обвальному движению, как они говорят отрицательному наступлению", – подчеркнул он.

смотреть с 8 мин

Подоляк назвал цели следующее ВСУ. Существуют три основных аспекта, в том числе следующие:

уничтожить как можно больше мобилизованных россиян, что повлечет давление на общество и власть РФ

уничтожить как можно больше техники России, чтобы захватчики ее не использовали

вести современную войну, атакуя на разных направлениях

Советник главы Офиса Президента Украины обратил внимание, что Россия, имея колоссальное преимущество в личном составе и технике, не смогла добиться победы над Украиной. Это пример того, насколько украинские войска эффективны.

Напомним, 15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Украина добьется успеха во время контрнаступления, тогда государство получит более сильные позиции, в отличие от российских оккупантов. По его словам, в Кремле не демонстрируют готовность к переговорам. Освобождение территорий должно дать понять Владимиру Путину, что Альянс не перестанет помогать Киеву.