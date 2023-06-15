"Контрнаступ ще не почався": у Зеленського пояснили дії Сил оборони на фронті (відео)

Росія відправила в Україну для оборони захоплених територій все, що могла, але може швидко втратити окуповані території у разі прориву ЗСУ.

Related video

Контрнаступ ще не розпочався, а дії Збройних сил України можна назвати "тестуванням" на лінії фронту. Про це повідомив Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України, під час телемарафону.

Наразі тривають певні операції українських військ. Відповідні дії дадуть змогу виявити слабкі місця у російській обороні.

"Бійці ЗСУ проводять "тестування" на лінії фронту", – зазначив Подоляк.

З його слів, Росія відправила в Україну для оборони захоплених територій все, що могла. На його думку, загарбники намагатимуться втриматися, оскільки прорив здатен спровокувати падіння їхньої лінії фронту, як це було на Харківщині.

"Це призведе вже до обвального руху, як вони кажуть від'ємного наступу", – наголосив він.

дивитися з 8 хв

Подоляк назвав цілі наступну ЗСУ. Існують три основні аспекти, зокрема такі:

знищити якомога більше мобілізованих росіян, що спричинить тиск на суспільство та владу РФ

знищити якомога більше техніки Росії, щоб загарбники її не використовували

вести сучасну війну, атакуючи на різних напрямках

Радник голови Офісу Президента України звернув увагу, що Росія, маючи колосальну перевагу в особовому складі та техніці, не змогла досягти перемоги над Україною. Це приклад того, наскільки українські війська є ефективними.

Нагадаємо, 15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що якщо Україна досягне успіху під час контрнаступу, тоді держава отримає сильніші позиції, на відміну від російських окупантів. За його словами, у Кремлі не демонструють готовності до переговорів. Звільнення територій має дати зрозуміти Володимиру Путіну, що Альянс не перестане допомагати Києву.