"Чіткий меседж Москві": контрнаступ ЗСУ посилить позиції України, — Столтенберг

За словами генсека НАТО, у Кремлі не демонструють готовності до переговорів. Звільнення територій має дати зрозуміти Володимиру Путіну, що Альянс не перестане допомагати Києву.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що якщо Україна досягне успіху в ході контрнаступу, тоді вона отримає сильніші позиції, на відміну від російських окупантів. Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю у "Рамштайні" 15 червня.

За словами генсека, президент Російської Федерації поки що не готовий до мирних переговорів та завершення війни, тому українські військові продовжують боротьбу.

"Ми не бачимо жодної готовності з боку Путіна, що він готовий до переговорів та миру. Звичайно, Україна матиме сильніші позиції за столом переговорів, якщо досягне більшого успіху в контрнаступі. І, можливо, на певному етапі Путін зрозуміє, що він не може виграти цю війну на полі битви, і він вирішить, що треба сісти за стіл переговорів", — йдеться у повідомленні.

Ніхто не знає, коли і за якого сценарію Київ і Москва почнуть вирішувати питання дипломатичним шляхом, але НАТО обіцяє допомагати Україні, поки ЗСУ звільнятимуть свої території.

Тільки від військової підтримки України, зазначає Єнс Столтенберг, залежить мир на Заході.

"Адже це єдиний шлях до того, щоб Україна продовжила звільняти свої території. А також для того, щоб надіслати чіткий меседж Москві, що Росія не виграє на полі битви", — підсумував генсек Альянсу.

Нагадаємо, 14 червня Єнс Столтенберг відповів, що може змінити контрнаступ ЗСУ. За його словами, успішне просування українських військ може підштовхнути президента країни-агресорки до переговорів.