"Путін зрозуміє, що не може перемогти": Столтенберг відповів, що може змінити контрнаступ ЗСУ

Генсек НАТО переконаний, що успішне просування українських військ може підштовхнути президента країни-агресорки до переговорів. Також він відповів, коли почнуться навчання захисників на F-16.

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Говорити про контрнаступ ЗСУ як про переломний момент у російсько-українській війні зарано, однак успіхи захисників на фронті укріплюють переговорну позицію України. Про це 14 червня заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, як передав кореспондент "Європейської правди".

"Це досі початкові дні й ми не знаємо, чи це буде поворотним пунктом у війні", — зазначив генсек альянсу.

Однак представник НАТО підкреслив, що ЗСУ просуваються вперед та звільнюють раніше захоплені російськими військами землі. Як він пояснив, успіхи на фронті допоможуть зміцнити переговорну позицію України.

"Що більше досягне Україна, то більша ймовірність того, що президент Путін зрозуміє, що він не може перемогти й повинен вести переговори про справедливий мир", — сказав Столтенберг.

На думку генсека НАТО, прогрес України ілюструє, що підтримка альянсу змінює ситуацію на передовій.

Також Столтенберг відповів на запитання журналістки "Суспільне" про надання Україні літаків F-16. За його словами, союзники України чітко заявляли про намір розпочати відповідні навчання вже цього літа.

"Коли саме і як це (постачання Україні винищувачів F-16 — ред.) станеться — рішення ще не ухвалено. Але навчання — це перший крок, і це важливо", — заявив генеральний секретар альянсу.

Представник НАТО припустив, що навчання українських льотчиків на F-16 можуть стати одним із питань Контактної групи у форматі Рамштайн 15 червня.

Нагадаємо, 14 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що альянс подасть Україні на найближчому саміті чіткий сигнал щодо її членства. Він зазначив, що нині узгодженої політики щодо руху країни немає.

Раніше, 12 червня, Єнс Столтенберг оцінив перші успіхи контрнаступу ЗСУ. За його словами, звільнення захоплених російськими армійцями земель буде важким, однак захисники мають необхідну рішучість.