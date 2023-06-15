"Четкий месседж Москве": контрнаступление ВСУ усилит позиции Украины, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, в Кремле не демонстрируют готовность к переговорам. Освобождение территорий должно дать понять Владимиру Путину, что Альянс не перестанет помогать Киеву.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Украина добьется успеха в ходе контрнаступления, тогда она получит более сильные позиции, в отличии от российских оккупантов. Об этом он заявил во время общения со СМИ перед встречей в "Рамштайн" 15 июня.

По словам генсека, президент Российской Федерации пока что не готов к мирным переговорам и завершению войны, поэтому украинские военные продолжают борьбу.

"Мы не видим никакой готовности со стороны Путина, что он готов к переговорам и миру. Конечно, Украина будет иметь более сильные позиции за столом переговоров, если добьется большего успеха в контрнаступлении. И, возможно, на определенном этапе Путин поймет, что он не может выиграть эту войну на поле битвы, и он решит, что нужно сесть за стол переговоров", — говорится в сообщении.

Никто не знает, когда и при каком сценарии Киев и Москва начнут решать вопрос дипломатическим путем, но НАТО обещает помогать Украине, пока ВСУ будут освобождать свои территории.

Только от военной поддержки Украины, отмечает Йенс Столтенберг, зависит мир на Западе.

"Ведь это единственный путь к тому, чтобы Украина продолжила освобождать свои территории. А также для того, чтобы послать четкий месседж Москве, что Россия не выиграет на поле битвы", — подытожил генсек Альянса.

Напомним, 14 июня Йенс Столтенберг ответил, что может изменить контрнаступление ВСУ. По его словам, успешное продвижение украинских войск может подтолкнуть президента страны-агрессорки к переговорам.