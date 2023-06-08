Контрнаступление ВСУ началось: Украина активизировала атаки по линии фронта, — западные СМИ

Атаки Украины на юго-востоке страны указывают на значительное продвижение ВСУ вглубь территории, которая находится под оккупацией России, пишут западные журналисты.

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В четверг, 8 июня, западные медиа начали писать о том, что Украина приступила к долгожданному контрнаступлению против России. В частности, об этом сообщает американское издание ABC News.

В соответствии с сообщением журналистов, двое украинских чиновников, в том числе источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому, подтвердили, что в настоящее время происходит активная фаза украинского контрнаступления.

На прошлой неделе западные чиновники сообщили, что хорошо подготовленные украинские войска собирались в стратегических точках недалеко от линии фронта в течение последних дней.

По информации четырех представителей Вооруженных сил Украины, выступивших в анонимной форме из-за ограничений в обсуждении событий на поле боя, украинские войска усилили атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Вышеупомянутые украинские войска включают в себя специализированные штурмовые подразделения, оснащенные западным вооружением и обученные тактике НАТО. Атаки на юго-востоке страны указывают на значительное продвижение вглубь территории, которая находится под оккупацией РФ.

Немецкое издание Bild также подтвердило начало контрнаступления ВСУ.

По данным издания, с января Вооруженные силы Украины получили более 300 западных танков и бронетехники, а также обучили около 30 000 военнослужащих. Колонны западных танков и бронетехники, в том числе германских Leopard 2, наступают на Запорожском фронте. Наступление сопровождается мощным артиллерийским огнем.

Напомним, что 7 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление с целью освобождения захваченных российскими оккупантами территорий страны еще не начиналось.

А 5 июня в Минобороны РФ заявили о "крупномасштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта", которое, предположительно, началось утром 4 июня.