"Все увидят, когда мы начнем": Данилов опроверг начало контрнаступления Украины

В СНБО опровергли заявления о начале спецоперации ВСУ от российских официальных лиц и отметили, что когда контрнаступление начнется, об этом узнают все.

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Украинское контрнаступление с целью освобождения захваченных российскими оккупантами территорий страны еще не начиналось. Об этом в среду, 7 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии для издания Reuters.

По словам Данилова, все заявления российских официальных лиц и представителей силовых ведомств о якобы начале украинского контрнаступления некорректны, поскольку оно еще не началось.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", — подчеркнул секретарь СНБО.

Российские фейки о контрнаступлении

5 июня в Минобороны РФ заявили о "крупномасштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта", которое, предположительно, началось утром 4 июня.

В тот же день советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг новости из российских СМИ о начале контрнаступления Украины. Он призвал всех, кому интересна тема о контрнаступлении ВСУ только за официальными новостями из Украины. Днем ранее в администрации президента США рассказали, о своих ожиданиях от украинского контрнаступления.

6 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Российская Федерация может потерять контроль над захваченными территориями Украины, и запросил 200 тысяч солдат, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.