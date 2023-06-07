"Усі побачать, коли ми почнемо": Данилов спростував чутки про початок контрнаступу України

У РНБО спростували заяви про початок спецоперації ЗСУ від російських офіційних осіб і зазначили, що коли контрнаступ розпочнеться, про це дізнаються усі.

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Український контрнаступ з метою звільнення захоплених російськими окупантами територій країни ще не розпочинався. Про це у середу, 7 червня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов у коментарі для видання Reuters.

За словами Данилова, всі заяви російських офіційних осіб та представників силових відомств про нібито початок українського контрнаступу некоректні, оскільки воно ще не розпочалося.

"Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, всі це побачать", — наголосив секретар РНБО.

Російські фейки про контрнаступ

5 червня в Міноборони РФ заявили про "великомасштабний наступ ЗСУ на п'яти ділянках фронту", який, ймовірно, розпочався вранці 4 червня.

Того ж дня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк спростував новини з російських ЗМІ про початок контрнаступу України. Він закликав всіх, кому цікава тема про контрнаступ ЗСУ слідкувати лише за офіційними новинами з України. Днем раніше в адміністрації президента США розповіли про свої очікування від українського контрнаступу.

6 червня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Російська Федерація може втратити контроль над захопленими територіями України, і запросив дати йому 200 тисяч бійців, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.