Сильно повлияет на переговоры: у Байдена рассказали, чего ждать от контрнаступления ВСУ

Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что основная задача ВСУ на сегодня — достичь максимально возможного прогресса на поле боя.

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Контрнаступление ВСУ может помочь Киеву отбить "стратегически важную территорию", которую сейчас контролирует российская сторона. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN в публикации от 4 июня.

"Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории", — сказал Салливан.

Однако о каких именно территориях идет речь политик не уточнил.

По его словам, США будут помогать Украине столько, сколько это понадобится для того, чтобы восстановить свою территориальную целостность.

По состоянию на сегодня основная задача для нашей страны и стран-союзниц — достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы позволить Украине занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров.

Журналисты в ходе интервью также спросили Салливана о том, как повлияет контрнаступление ВСУ на театр боевых действий и приблизит ли оно наступление мира.

Помощник Байдена по нацбезопасности прямо не ответил на этот вопрос. Однако он заверил представителей медиа в том, что удачное контрнаступление Украины будет иметь большое влияние на переговоры между Украиной и Россией, которые все равно предстоят.

Напомним, экс-глава ЦРУ 4 июня заявил о том, что контрнаступление ВСУ будет очень сильным и достигнет кульминации в первые 3-4 дня. Генерал Дэвид Петреус считает, что Украина сможет перекрыть России сухопутный коридор к Крыму, но сам полуостров освободить пока не удастся.

Также СМИ писали о том, что 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. По словам главы государства, Силы обороны Украины достигнут успеха во время долгожданного контрнаступления, однако оно может занять много времени и принести стране большие потери. Он признал, что Россия сохраняет превосходство в воздухе, и без защиты от вражеской авиации много украинских солдат погибнут в ходе боевых действий.