Контрнаступ ЗСУ розпочався: Україна активізувала атаки по лінії фронту, — західні ЗМІ

Атаки України на південному сході країни вказують на значний поступ ЗСУ вглиб території, що знаходиться під окупацією Росії, пишуть західні журналісти.

Related video

У четвер, 8 червня, західні медіа почали писати про те, що Україна розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії. Зокрема, про це повідомляє американське видання ABC News.

Відповідно до повідомлення журналістів, двоє українських чиновників, у тому числі джерело, близьке до президента країни Володимира Зеленського, підтвердили, що зараз відбувається активна фаза українського контрнаступу.

Минулого тижня західні чиновники повідомили, що добре підготовлені українські війська збиралися у стратегічних точках неподалік лінії фронту протягом останніх днів.

За інформацією чотирьох представників Збройних сил України, які виступили в анонімній формі через обмеження в обговоренні подій на полі бою, українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Вищезгадані українські війська включають спеціалізовані штурмові підрозділи, оснащені західним озброєнням і навчені тактиці НАТО. Атаки на південному сході країни вказують на значний поступ углиб території, яка знаходиться під окупацією РФ.

Німецьке видання Bild також підтвердило початок контрнаступу ЗСУ.

За даними видання, з січня Збройні сили України отримали понад 300 західних танків та бронетехніки, а також навчили близько 30 000 військовослужбовців. Колони західних танків та бронетехніки, у тому числі німецьких Leopard 2, наступають на Запорізькому фронті. Наступ супроводжується потужним артилерійським вогнем.

Нагадаємо, що 7 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що український контрнаступ з метою звільнення захоплених російськими окупантами територій країни ще не розпочинався.

А 5 червня в Міноборони РФ заявили про "великомасштабний наступ ЗСУ на п'яти ділянках фронту", який, ймовірно, розпочався вранці 4 червня.