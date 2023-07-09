Кримський міст "втомився": рух морською переправою зупинено (відео)

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області повідомив про те, що рух Кримським мостом зупинено в обидва боки.

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Один із відомих колаборантів, представник окупаційної адміністрації Запорізької області, Володимир Рогов повідомив у своєму каналі в Telegram. На думку Рогова, такі заходи місцева влада запровадила через те, що нібито ЗСУ намагаються атакувати Кримський міст у районі Керчі. Відео вибухів опублікували різні російські пабліки.

Рогов своєму каналі повідомив про те, що нібито в районі Керчі російські сили ППО збили українську крилату ракету, яка нібито була запущена ЗСУ з міста Запоріжжя. Колаборант повідомляє, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а також нічого не було зруйновано.

Рогов вважає, що в Запоріжжі ЗСУ перемістили ракетний комплекс "Грім-2", який, за його словами, призначений для ударів по Криму. І саме ракета, нібито випущена цим комплексом, 9 липня була збита російськими силами ППО в окупованому Криму.

Нагадуємо, що ще в травні Рогов заявив про спробу теракту в Енергодарі. За словами Рогова, Україна нібито готувала напад на одного з російських журналістів. Єдиним співробітником федеральних каналів РФ у регіоні є кореспондентка Ольга Курлаєва.

Також нагадуємо, що за словами аналітиків російські війська активно готуються до оборони Криму. За словами аналітиків з Military Media Center, росіяни укріплюють Кримські перешийки і проводять фортифікацію північної, західної та східної частин півострова.

Водночас, за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Росія наростила виробництво ракет, але з ними щось не так. Ігнат вважає, що швидке виробництво негативно впливає на якість ракети. Росіяни не встигають їх навіть маркувати.

Нагадуємо, що за даними ГУР України, ЗС РФ встановили в машинних залах ЗАЕС міни спрямованого типу. За даними української розвідки, російські війська використовують на території Запорізької АЕС мінно-вибухові загородження з керованими дистанційно і некерованими протипіхотними боєприпасами.