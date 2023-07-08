Контрнаступ ЗСУ: російські війська активно готуються до оборони Криму, — аналітики

За словами аналітиків з Military Media Center, росіяни укріплюють Кримські перешийки й проводять фортифікацію північної, західної та східної частин півострова.

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Російські війська готуються до можливих бойових дій на території окупованого півострова Крим. Про це повідомляє Military Media Center у Telegram.

Повідомляється, що для відбиття контрнаступу ЗСУ окупанти почали зводити фортифікаційні споруди.

"З метою відбиття потенційного наступу окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості в північній, західній і східній частинах півострова", — ідеться в повідомленні.

Крім того, як зазначили в Центрі, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків. Також російські кораблі в Азовському та Чорному морях російське військо намагається не допустити атак на свої військові кораблі та пункти базування флоту.

Нагадаємо, як заявив представник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, росіяни зміцнюють три коридори з Криму на материкову Україну. За його словами, РФ уже провела значне укріплення півострова і сподівається на ефективну довгострокову оборону.

Крім того, 7 липня партизани руху "Атеш" заявили, що партизани помітили перекидання озброєння в Криму. За словами активістів, російські війська зазнають значних втрат в озброєнні через контрнаступ України. З цієї причини вони змушені використовувати стару техніку.