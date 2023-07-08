"Будуть довго оборонятися": росіяни зміцнюють три коридори з Криму на материкову Україну

За словами глави Меджлісу кримськотатарського народу, РФ уже провела значне зміцнення півострова і сподівається на ефективну довгострокову оборону.

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Російські окупанти укріплюють коридори з тимчасово окупованого Криму на материкову Україну. Таким чином, загарбники готують півострів до оборони в очікуванні контрнаступу Збройних сил України. Про це сказав Меджліс кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі FREEДОМ.

"Вони зміцнюють три коридори, що з'єднують півострів із материком. Це Арабатська Стрілка. Так, з боку Джанкоя по цій дивовижній косі, яку вони зараз руйнують, транспорт може рухатися в бік Херсонської області. Це Чонгар. Нещодавно було підірвано Чонгарський міст, який вони начебто привели знову в користування. І коридор від Джанкоя в бік Оркапи — або старий Красноперекопськ — звідти на Каланчак і Чаплинку", — зазначив Чубаров.

У своїх заявах він наголосив, що кожен із цих коридорів обладнаний спеціальними спорудами і додатковими військовими підрозділами. Він зазначив, що Росія провела значне зміцнення півострова і сподівається на ефективну довгострокову оборону.

"Росія намагається перетворити Крим на таку територію, де вона буде довго оборонятися", — резюмував Чубаров.

Арбатська стрілка

Чонгар

Коридор від Джанкоя в бік Оркапи

Нагадаємо, що 4 липня в тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи. За словами авторів контенту, у Севастополі була відчутна вибухова хвиля з боку моря. У місті тряслися вікна та стіни, а також спрацювала сигналізація автомобілів від вибухів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни неможливе без повернення півострова. За його словами, українці не уявляють розвитку держави без Криму.