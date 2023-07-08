"Будут долго обороняться": россияне укрепляют три коридора из Крыма на материковую Украину

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, РФ уже провела значительное укрепление полуострова и надеется на эффективную долгосрочную оборону.

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Российские оккупанты укрепляют коридоры с временно оккупированного Крыма на материковую Украину. Таким образом , захватчики готовят полуостров к обороне в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сказал Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире FREEДОМ.

"Они укрепляют три коридора, соединяющих полуостров с материком. Это Арабатская Стрелка. Так, со стороны Джанкоя по этой удивительной косе, которую они сейчас разрушают, транспорт может двигаться в сторону Херсонской области. Это Чонгар. Недавно был взорван Чонгарский мост, который они вроде бы привели снова в пользование. И коридор от Джанкоя в сторону Оркапы – или старый Красноперекопск – оттуда на Каланчак и Чаплинку", – отметил Чубаров.

В своих заявлениях он подчеркнул, что каждый из этих коридоров оборудован специальными сооружениями и дополнительными военными подразделениями. Он отметил, что Россия провела значительное укрепление полуострова и надеется на эффективную долгосрочную оборону.

"Россия пытается превратить Крым в такую территорию, где она будет долго обороняться", – резюмировал Чубаров.

Арбатская стрелка

Чонгар

Коридор от Джанкоя в сторону Оркапы

Напомним, что 4 июля во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. По словам авторов контента, в Севастополе была ощутима взрывная волна со стороны моря. В городе тряслись окна и стены, а также сработала сигнализация автомобилей от взрывов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны невозможно без возвращения полуострова. По его словам, украинцы не представляют развития государства без Крыма.