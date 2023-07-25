"Все цели являются официальными": Резников анонсировал новые удары по Крыму и Керченском мосту

По словам министра обороны, будущие атаки уменьшат способность врага воевать, что в результате сохранит украинские жизни.

Related video

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новые атаки по временно оккупированному Крыму и Керченском мосту, который соединяет полуостров и материковую часть РФ. Об этом он сообщил в интервью СNN.

"Все эти цели являются официальными, потому что это (атаки по Крыму, — ред.) уменьшит способность россиян воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев", — сказал Алексей Резников.

Глава обороны Украины отметил, что разрушать материально-технические линии своего врага — является нормальной тактикой. В частности, это нужно для того, чтобы остановить возможности россиян получать больше боеприпасов, топлива и тому подобное.

"Поэтому мы будем использовать эту тактику против них", — пояснил он.

Также у Резникова спросили, планирует ли Украина усиливать атаки по российским кораблям в Черном море. На это министр обороны заявил, что в Украине есть все возможности и оружие, как в случае с крейсером "Москва", поэтому Украине "придется ответить", если они будут нам угрожать.

Напомним, в этом же интервью для CNN Алексей Резников рассказал, что украинское контрнаступление отстает от запланированного графика, однако такое замедление было предусмотрено в плане.

Также он считает, что война с Россией может закончиться до лета 2024 года. По его мнению, после победы Украина вступит в НАТО по упрощенной процедуре, но несмотря на это Украина и в дальнейшем будет работать над нужными реформами.