Контрнаступление Украины отстает от графика: Резников рассказал о вызовах для ВСУ

По словам министра обороны Украины, россиянам было дано время для того, чтобы они смогли организовать оборону и заминировать поля в Запорожской области. Силы обороны вынуждены вручную прокладывать через них тропинки.

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Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что контрнаступление Киева отстает от запланированного графика, однако он заверил, что такое замедление было предусмотрено в плане и не вызывает беспокойства. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNN 23 июля.

Глава оборонного ведомства отметил, что медленный ход контрнаступления может быть обусловлен различными причинами, такими как нехватка боеприпасов, артиллерийских снарядов и систем, а также сложные условия противостояния на длинной фронтовой линии с превосходящими силами противника.

"Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас очень длинная линия фронта. И против нас большое количество противников. Так что это война, это не компьютерная игра", — подчеркнул Резников.

Министр также отметил, что украинские войска столкнулись с проблемами на южном фронте из-за опасных минных полей, установленных российскими войсками, которым было дано время на организацию обороны. По словам Резникова, украинские войска вынуждены вручную прокладывать тропинки через поля.

"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов, разминировщиков, очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", — добавил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что жизни солдат являются главной ценностью для Украины, и поэтому наступление проводится осторожно, с учетом сложной ситуации на поле боя. Медленное продвижение в разных направлениях создает путаницу у российских войск и помогает подготовить коридоры для дальнейшего наступательного движения в главном направлении, по которому пойдет Киев.

Напомним, в этом же интервью для CNN Резников заявил, что, война с Россией может закончиться к лету 2024 года. Кроме того, министр считает, что после победы над РФ Украина вступит в НАТО по упрощенной процедуре.

Также напомним, что 23 июля журналисты WSJ указали на то, что Россия обрела преимущество в воздухе. Теперь, по их мнению, Украина оказалась в сложной ситуации, так как не обладает необходимым вооружением и кадровой подготовкой для эффективной борьбы с российскими оккупантами.