Контрнаступ України відстає від графіка: Резніков розповів про виклики для ЗСУ

За словами міністра оборони України, росіянам було дано час для того, щоб вони змогли організувати оборону і замінувати поля в Запорізькій області. Сили оборони змушені вручну прокладати через них стежки.

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Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що контрнаступ Києва відстає від запланованого графіка, однак він запевнив, що таке сповільнення було передбачено в плані й не викликає занепокоєння. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNN 23 липня.

Очільник оборонного відомства зазначив, що повільний перебіг контрнаступу може бути зумовлений різними причинами, як-от брак боєприпасів, артилерійських снарядів і систем, а також складні умови протистояння на довгій фронтовій лінії з силами противника, що переважають.

"Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість супротивників. Так що це війна, це не комп'ютерна гра", — підкреслив Резніков.

Міністр також зазначив, що українські війська зіткнулися з проблемами на південному фронті через небезпечні мінні поля, встановлені російськими військами, яким було дано час на організацію оборони. За словами Резнікова, українські війська змушені вручну прокладати стежки через поля.

"Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів, розмінувальників, дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху", — додав Резніков.

Міністр оборони підкреслив, що життя солдатів є головною цінністю для України, і тому наступ проводиться обережно, з урахуванням складної ситуації на полі бою. Повільне просування в різних напрямках створює плутанину в російських військ і допомагає підготувати коридори для подальшого наступального руху в головному напрямку, яким піде Київ.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю для CNN Резніков заявив, що війна з Росією може закінчитися до літа 2024 року. Крім того, міністр вважає, що після перемоги над РФ Україна вступить до НАТО за спрощеною процедурою.

Також нагадаємо, що 23 липня журналісти WSJ вказали на те, що Росія здобула перевагу в повітрі. Тепер, на їхню думку, Україна опинилася в складній ситуації, оскільки не володіє необхідним озброєнням і кадровою підготовкою для ефективної боротьби з російськими окупантами.