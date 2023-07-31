Українська армія почала використовувати безпілотні БМП, – Forbes (відео)

Під час однієї з атак на Запоріжжі, українські війська застосували БМП без екіпажу, щоб перевірити наявність мінних полів.

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Збройні Сили України під час однієї з атак на російські позиції використали, ймовірно, безпілотну БМП. Про це повідомляє Forbes.

Багато західних ЗМІ минулого тижня заявили, що Україна нібито розпочала другу фазу контрнаступу. На напрямку між Малою Токмачкою та Роботиним у Запорізькій області ЗСУ використали безекіпажну машину бойової піхоти. Сили оборони, вочевидь, спробували дослідити російські мінні поля за 1,6 км на північний захід від Вербового, яке нині знаходиться під російською окупацією.

Низка видань показали відео, як одиночна БМП їде посеред відкритого поля. На початку видно щонайменше одного бійця, який, найімовірніше, запустив машину на російські оборонні укріплення. БМП не підірвалась на мінах, й доїхала до протитанкового рову. БМП потрапляє в траншею, де згодом її оглядають російські війська.

Проте заїзд БМП став показовим. Машина не тільки не підірвалась на мінах, але й не зазнала обстрілу окупантів. Це свідчить про те, що в окупантів не вистачає сил на деяких найважливіших ділянках фронту. Статичні оборонні укріплення не спрацюють, якщо там нікого не буде.

Також у виданні зазначають, що російські війська зазнали великих втрат під час перших тижнів наступу ЗСУ. Українська армія мінімізувала власні втрати й почала методично використовувати артилерію для ударів по ЗС РФ. Статистика втрат показує, що українська армія не втрачає втричі більше сил і техніки, як це традиційно має бути для сторони, що атакує. Поки ЗС РФ стоять в обороні, вони втрачають свою перевагу.

Водночас це не означає, що ЗСУ швидко просуватимуться, бо попереду стоять тисячі російських мін. Для просування треба багато техніки, сил та мостових машин.

Нагадаємо, 28 липня в МВС заявили, що під час контрнаступу ЗСУ може бути до 4 мін на один квадратний метр.

28 липня глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що ЗСУ скоро увійдуть в окупований Крим.