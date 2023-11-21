ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, біля Кринок тривають бої, — ISW (карта)

У звіті аналітиків йдеться про те, що ЗСУ змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок. Українські сили також провели атаки в бік Пойми і Піщанівки.

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Українські війська продовжують рухатися на лівому березі Херсонської області. Бої біля населеного пункту Кринки тривають. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 20 листопада йдеться, що Сили оборони України змогли просунутися вперед на Херсонщині. Це підтверджують російські військові блогери. За їхніми відомостями, ЗСУ змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок.

Аналітики пишуть, що російські війська продовжують завдавати по позиціях ЗСУ удари термобаричними боєприпасами з важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".

Крім того, як повідомляють російські джерела, українські сили також провели атаки в бік Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро).

Бої в Херсонській області Фото: ISW

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомляли, що ЗСУ перекидають додаткові сили на лівий берег Херсонської області. За їхніми словами, Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Херсонській області та перекидають на лівий берег Дніпра додаткову піхоту.