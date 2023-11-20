Окупанти не зможуть "скинути в Дніпро" солдатів ЗСУ в Херсонській області, — Дикий (відео)

Екскомандир взвова батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що тепер перед Силами оборони стоїть складніше завдання, а саме — розширити плацдарм, прорвати оборону окупантів і вийти на оперативний простір.

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Українські військові змогли створити стійкий плацдарм на лівобережжі в Херсонській області. Тому ЗС РФ не зможуть "скинути в Дніпро" українських захисників. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, тепер перед Силами оборони стоїть складніше завдання, а саме — розширити плацдарм, прорвати оборону окупантів і вийти на оперативний простір.

"Такий шанс у нас є, але немає жодних гарантій нашого успіху. Це війна, де обидві сторони розуміють ціну питання. До речі, ми завжди обережно говоримо про лівобережжя Херсона, але якщо почитати заяви російських військкорів, то вони називають цей напрямок Херсонсько-Кримським", — сказав Дикий.

За його словами, якщо українські сили зможуть розширити плацдарм на цьому напрямку, то у них може з'явитися шанс вийти на Перекоп, а далі — безпосередньо в Крим.

Євген Дикий розповів про обстановку в Херсонській області

Нагадаємо, що аналітики ISW 19 листопада повідомляли, що ЗСУ перекидають додаткові сили на лівий берег Херсонської області. За їхніми словами, Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Херсонській області та перекидають на лівий берег Дніпра додаткову піхоту.

Уже 20 листопада в ISW повідомили, що ЗСУ дронами знищують вогнеметні системи РФ на цьому напрямку. Так, атаки Збройних сил України по ворожих ТОС може свідчити про вразливість російської протиповітряної оборони на лівому березі Херсонської області, вважають аналітики.