Працює "Баба Яга": ЗСУ дронами знищують вогнеметні системи РФ на Херсонщині, — ISW (фото)

Атаки Збройних сил України по ворожих ТОС може свідчити про вразливість російської протиповітряної оборони на лівому березі Херсонської області, вважають аналітики.

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Збройні сили України могли використати модифіковані безпілотні літальні апарати "Баба-Яга" для ураження російських термобаричних артилерійських систем ТОС на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 19 листопада.

Російський військкор заявив, що українські військові використовують модифіковані безпілотники "Баба-Яга" для ураження ворожих ТОС на лівобережжі Дніпра. Аналітики вважають, що подібні українські атаки свідчать про вразливість російської протиповітряної оборони в цьому регіоні.

Крім цього, в ISW розповіли, що в неділю 19 листопада українські військові продовжили бойові дії на лівобережжі Херсонської області. За інформацією Генштабу ЗСУ, Сили оборони утримують позиції на східному березі.

Натомість російські військкори стверджували, що українські бійці атакували біля Пойми, що за 12 кілометрів від Херсона та чотири кілометри від Дніпра, та Піщанівки, за 13 кілометрів від Херсона та три кілометри від Дніпра. Тоді як окупанти контратакували біля Кринок, за 30 кілометрів від Херсона та два кілометри від Дніпра. Також російські джерела заявили, що військові РФ нібито відбили українську спробу висадитися на острові Великий Потьомкін.

Херсонський напрямок

Український дрон "Баба Яга": що відомо

Окупанти прозвали "Баба Яга" українські БПЛА "Армії дронів". Зокрема, назвою "Баба Яга" прозвали тип безпілотників сільськогосподарського призначення, які мають велику вантажність, добру навігацію і автономний хід — тобто промислові дрони гексикоптери, перероблені під бойові завдання.

Ці БПЛА знищують склади, живу силу та техніку ворога. Дрони працюють автономно — оператори вказують координати, по яких летить БПЛА, скидає боєприпас та самостійно повертається. Дрон "Баба-Яга" може нести навантаження, вагою до 20 кілограмів. Крім цього, він, як правило, оснащений декількома радіоканалами, захищеними від навігаційних перешкод на різних частотах.

БПЛА "Баба Яга" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 17 листопада українські військові знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" на лівому березі Херсонської області. Це вдалося зробити недалеко від Кринок.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 18 листопада повідомили, що українські військові продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра. На цій ділянці триває контрбатарейна боротьба між ЗСУ та ЗС РФ.