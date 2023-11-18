Бої на лівому березі Херсонської області: в ISW розповіли, яку територію звільнили ЗСУ (фото)

Українські військові створили плацдарм на лівобережжі Херсонської області та проводять наземні операції, спрямовані на витіснення російських окупантів, розповіли аналітики.

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Збройні сили України продовжили наземні операції та змогли звільнити десять квадратних кілометрів біля Кринок на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 17 листопада.

Аналітики з посиланням на російських військкорів зазначили, що станом на 17 листопада тривали бої біля Пойми, Піщанівки та Кринок. За даними російських джерел, українські військові контролюють десять квадратних кілометрів території під Кринками.

За даними українських офіційних осіб, українські бійці створили плацдарм на лівому березі Дніпра та проводять наземні операції, спрямовані на витіснення ворога. 17 листопада командування морської піхоти та Генштаб повідомили, що військові закріпили декілька плацдармів на лівобережжі.

16 листопада інший російський військовий блогер повідомив, що Збройні сили Російської Федерації ведуть виснажливі бої біля Кринок. Зокрема, військкори РФ 17 листопада стверджували, що окупанти нібито відбили декілька невеликих українських спроб формувати річку вздовж лінії Пойма-Кринки. Крім цього, вони заявили, що Сили оборони можуть посилити свої позиції на лівобережжі Херсонської області.

В Інституті вивчення війни наголосили, що інформація про збільшення чисельної українських підрозділів на лівому березі Дніпра останніми тижнями свідчить про те, що ворог не завадив українським бійцям перекинути додаткові резерви та матеріальні засоби на ці позиції.

За інформацією Генштабу ЗСУ від 17 листопада, ЗСУ змогли відбити шість російських атак у невстановлених місцях на лівому березі Херсонської області.

Херсонський напрямок

Нагадаємо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські бійці закріпилися на лівому березі Херсонської області. Також він показав фото, які підтвердили, що ЗСУ перебувають на лівобережжі та виконують бойові завдання.

Того ж дня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін розповів, що російські військові намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Дніпра через успішні операції ЗСУ. За його словами, ворог передбачав, що йому доведеться відступати з лівого берега.