Бои на левом берегу Херсонской области: в ISW рассказали, какую территорию освободили ВСУ (фото)

Украинские военные создали плацдарм на левобережье Херсонской области и проводят наземные операции, направленные на вытеснение российских оккупантов, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Украины продолжили наземные операции и смогли освободить десять квадратных километров возле Крынок на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 17 ноября.

Аналитики со ссылкой на российских военкоров отметили, что по состоянию на 17 ноября продолжались бои возле Поймы, Песчановки и Крынок. По данным российских источников, украинские военные контролируют десять квадратных километров территории под Крынками.

По данным украинских официальных лиц, украинские бойцы создали плацдарм на левом берегу Днепра и проводят наземные операции, направленные на вытеснение врага. 17 ноября командование морской пехоты и Генштаб сообщили, что военные закрепили несколько плацдармов на левобережье.

16 ноября другой российский военный блогер сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации ведут изнурительные бои у Крынок. В частности, военные РФ 17 ноября утверждали, что оккупанты якобы отбили несколько небольших украинских попыток формировать реку вдоль линии Пойма-Крынки. Кроме этого, они заявили, что Силы обороны могут усилить свои позиции на левобережье Херсонской области.

В Институте изучения войны отметили, что информация об увеличении численной украинских подразделений на левом берегу Днепра в последние недели свидетельствует о том, что враг не помешал украинским бойцам перебросить дополнительные резервы и материальные средства на эти позиции.

По информации Генштаба ВСУ от 17 ноября, ВСУ смогли отбить шесть российских атак в неустановленных местах на левом берегу Херсонской области.

Херсонское направление

Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские бойцы закрепились на левом берегу Херсонской области. Также он показал фото, которые подтвердили, что ВСУ находятся на левобережье и выполняют боевые задачи.

В тот же день представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин рассказал, что российские военные будут пытаться перегруппироваться на левобережье Днепра из-за успешных операций ВСУ. По его словам, враг предполагал, что ему придется отступать с левого берега.