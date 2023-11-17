ВС РФ могут перегруппироваться на Херсонщине из-за успехов ВСУ, — разведка (видео)

На левобережье Херсонской области оккупанты выстроили многоэшелонированную систему обороны. Украинские военные регулярно проводят действия по изучению слабых мест врага, рассказали в разведке.

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На левом берегу Херсонской области Вооруженные силы Российской Федерации будут пытаться осуществить перегруппировку из-за серии успешных действий ВСУ и закрепления на некоторых территориях. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире "Радио Свобода".

"Оккупанты будут пытаться осуществить какую-то перегруппировку", — сказал Евгений Ерин.

Он отметил, что у врага выстроена многоэшелонированная система обороны. Кроме этого, Ерин считает, что российские военные готовились к подобным сценариям и предусматривали, что им придется отступать с левого берега Днепра.

"Дальше как будет развиваться ситуация, мы будем видеть", — подчеркнул он.

По словам Евгения Ерина, украинские военные регулярно проводят действия по изучению слабых мест обороны РФ и имеют свое представление о том, каким образом осуществить освобождение территории.

Напомним, 17 ноября стало известно о том, что украинские военные смогли закрепиться на нескольких плацдармах на левобережье Херсонской области. Морские пехотинцы отметили, что во время боев враг понес большие потери в живой силе и технике.

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 16 ноября рассказали, что украинские военные продолжили масштабные операции на левом берегу Днепра и продвинулись возле Крынок. По информации ISW, бои продолжаются возле Поймы, Песчановки и Крынок.