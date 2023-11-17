"Работа усложнена": Гуменюк рассказала, что мешает наступлению ВСУ на левом берегу Херсонщины

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, ухудшение погодных условий усложняет бои. Это касается как оккупантов, так и украинских защитников.

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Вооруженные силы Украины установили свои позиции на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Однако ведение боевых операций стало более сложным из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Там работают разные Силы обороны, разные структурные составляющие, не только морская пехота. Там работают разные подразделения по своему назначению. И работа очень мощная не только с личным присутствием, но и аэроразведка, артиллерия очень многое делают для тех, кто закрепляется на левом берегу, чтобы они имели более или менее обеспеченный покой", — объяснила спикер.

Одновременно она подчеркнула необходимость помнить, что противник активно мониторит информационное пространство относительно ситуации на левом берегу.

"Потому что в гибридной войне передача информации — очень важна. То, что предшествовало нашему этому сообщению — это уничтожение врагом на оккупированной территории вышек мобильной связи. Это уничтожение возможности у людей на оккупированных территориях получать правдивую информацию", добавила Гуменюк.

Согласно ее высказыванию, после длительных военных действий и информационных усилий Вооруженные Силы Украины могут перейти на определенный открытый этап.

При этом Гуменюк подчеркнула, что ухудшение погодных условий усложняет бои. Речь идет как об оккупантах, так и об украинских защитниках. Потому сейчас наши воины пытаются закрепиться на левом берегу.

"Надо отдавать себе отчет, что в условиях очень плохой погоды сейчас она усложнена. Потому что это не только усложняет физическое продвижение, но и аэроразведку. Потому что грозовое предупреждение. И у врага сейчас нет возможности так же мощно использовать тактическую авиацию, как они делали до этого этапа. (Помните бомбардировки по 70-80 КАБов за сутки.) Сейчас этот период и используется, чтобы максимально надежно закрепить наши успехи", — подчеркнула она.

Напомним, что в Офисе президента Украины впервые признали, что Силы обороны отвоевали плацдарм на левобережье в Херсонской области, что потенциально открывает новую линию наступления на Крым.

Ранее сообщалось, что ВСУ закрепились на левом берегу Херсонской области. Украинские военные проводят масштабные наземные операции на левом берегу Днепра. Силам обороны удалось продвинуться до Крынок.