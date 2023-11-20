Работает "Баба Яга": ВСУ дронами уничтожают огнеметные системы РФ на Херсонщине, — ISW (фото)

Атаки Вооруженных сил Украины по вражеским ТОС может свидетельствовать об уязвимости российской противовоздушной обороны на левом берегу Херсонской области, считают аналитики.

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Вооруженные силы Украины могли использовать модифицированные беспилотные летательные аппараты "Баба-Яга" для поражения российских термобарических артиллерийских систем ТОС на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 19 ноября.

Российский военкор заявил, что украинские военные используют модифицированные беспилотники "Баба-Яга" для поражения вражеских ТОС на левобережье Днепра. Аналитики считают, что подобные украинские атаки свидетельствуют об уязвимости российской противовоздушной обороны в этом регионе.

Кроме этого, в ISW рассказали, что в воскресенье 19 ноября украинские военные продолжили боевые действия на левобережье Херсонской области. По информации Генштаба ВСУ, Силы обороны удерживают позиции на восточном берегу.

Зато российские военные утверждали, что украинские бойцы атаковали у Поймы, что в 12 километрах от Херсона и четырех километрах от Днепра, и Песчановки, в 13 километрах от Херсона и трех километрах от Днепра. Тогда как оккупанты контратаковали у Крынок, в 30 километрах от Херсона и двух километрах от Днепра. Также российские источники заявили, что военные РФ якобы отбили украинскую попытку высадиться на острове Большой Потемкин.

Херсонское направление

Украинский дрон "Баба Яга": что известно

Оккупанты прозвали "Баба Яга" украинские БПЛА "Армии дронов". В частности, названием "Баба Яга" прозвали тип беспилотников сельскохозяйственного назначения, которые имеют большую грузоподъемность, хорошую навигацию и автономный ход — то есть промышленные дроны гексикоптеры, переделанные под боевые задачи.

Эти БПЛА уничтожают склады, живую силу и технику врага. Дроны работают автономно — операторы указывают координаты, по которым летит БПЛА, сбрасывает боеприпас и самостоятельно возвращается. Дрон "Баба-Яга" может нести нагрузку, весом до 20 килограммов. Кроме этого, он, как правило, оснащен несколькими радиоканалами, защищенными от навигационных помех на разных частотах.

БПЛА "Баба Яга" Фото: Скриншот

Напомним, 17 ноября украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области. Это удалось сделать недалеко от Крынок.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 18 ноября сообщили, что украинские военные продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра. На этом участке продолжается контрбатарейная борьба между ВСУ и ВС РФ.