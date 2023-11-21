Бійці СБУ "покарали" російський "Град", що обстрілював Херсонщину (відео)

Дрон вдарив по російській техніці прямо під час її руху по дорозі, в результаті чого машина спалахнула, а окупанти кинулися навтьоки.

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Бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град", яка обстрілювала Херсонську область. Про це повідомив український блогер та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram, опублікувавши відеозапис ураження.

У ролику російська РСЗВ відстрілялася, а потім почала рухатися дорогою, в цей час її помітив український розвідувальний безпілотник. Згодом бійці запустили ударний FPV-дрон, який завдав влучного удару по "Граду", у результаті чого техніка спалахнула, а в небо здійнявся густий сірий дим.

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Ворожа військова техніка зупинилися посеред дороги, а з неї вибігли декілька російських військових. Вони вирішили кинути виведену з ладу РСЗВ і втекли у напрямку лісу.

"Російський "Град" обстрілював Херсонщину, але потім був покараний одним із ваших дронів (придбаних на гроші небайдужих громадян — ред.)", — сказав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що бійці Національної гвардії знищили радянський зенітно-артилерійський комплекс на Сіверському напрямку. Ворожу установку виявили на території промислової зони, ворог намагався її замаскувати за будівлями, проте цього їм не вдалося зробити. Нацгвардійці уразили техніку окупантів за допомогою артилерії.

17 листопада в пресслужбі ССО розповіли про знищення російського вантажного автомобіля "Урал-4320" разом із боєкомплектом РСЗВ БМ-21 "Град" на Південному напрямку. Бійці навели вогонь артилерії та завдали удару FPV-дронами по машині ворога. Крім цього, військовим вдалося пошкодити саму РСЗВ.