Лікарі витягли уламок міни із серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під удар ЗС РФ (відео)
За словами директора Інституту серця Бориса Тодурова, дівчинка дивом залишилася живою після мінометного обстрілу Херсона. Зараз стан дитини стабільний.
Українські лікарі витягли уламок міни із серця 4-річної дівчинки, яка постраждала під час атаки Збройних сил Російської Федерації на Херсон. Про це написав кардіохірург і директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров у Facebook 23 листопада.
За словами Бориса Тодурова, дівчинка з Херсона потрапила під мінометний обстріл з боку російських окупантів. Наразі стан дитини стабільний.
"Дивом залишилася жива. Прооперували в Інституті серця", — написав Тодуров.
Повідомляється, що уламок вдалося витягти за допомогою неодимового магніту.
"Ще один випадок, який підтверджує геноцид Росії в Україні. Навіть такі маленькі діти потрапляють під уламки російських мін", — сказав хірург.
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