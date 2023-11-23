Лікарі витягли уламок міни із серця 4-річної дівчинки, яка потрапила під удар ЗС РФ (відео)

За словами директора Інституту серця Бориса Тодурова, дівчинка дивом залишилася живою після мінометного обстрілу Херсона. Зараз стан дитини стабільний.

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Українські лікарі витягли уламок міни із серця 4-річної дівчинки, яка постраждала під час атаки Збройних сил Російської Федерації на Херсон. Про це написав кардіохірург і директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров у Facebook 23 листопада.

За словами Бориса Тодурова, дівчинка з Херсона потрапила під мінометний обстріл з боку російських окупантів. Наразі стан дитини стабільний.

"Дивом залишилася жива. Прооперували в Інституті серця", — написав Тодуров.

Повідомляється, що уламок вдалося витягти за допомогою неодимового магніту.

"Ще один випадок, який підтверджує геноцид Росії в Україні. Навіть такі маленькі діти потрапляють під уламки російських мін", — сказав хірург.

Лікарі витягли уламок міни із серця дитини

Нагадаємо, 13 жовтня командування Медичних сил Збройних сил України повідомило, що під час дуже складної операції, яка відбувалася в прифронтовому госпіталі, з тіла пораненого українця лікарі дістали хвостовик від міни.

Раніше, 9 січня, у Міноборони України розповіли про операцію з видалення нерозірваної гранати ВОГ із тіла військовослужбовця. Для забезпечення безпеки медичного персоналу за витяганням боєприпасу спостерігали два сапери.