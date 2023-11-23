Врачи извлекли обломок мины из сердца 4-летней девочки, которая попала под удар ВС РФ (видео)
По словам директор Института сердца Бориса Тодурова, девочка чудом осталась жива после минометного обстрела Херсона. Сейчас состояние ребенка стабильное.
Украинские врачи извлекли обломок мины из сердца 4-летней девочки, которая пострадала во время атаки Вооруженных сил Российской Федерации на Херсон. Об этом написал кардиохирург и директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров в Facebook 23 ноября.
По словам Бориса Тодурова, девочка из Херсона попала под минометный обстрел со стороны российских оккупантов. Сейчас состояние ребенка стабильное.
"Чудом осталась жива. Прооперировали в Институте сердца", — написал Тодуров.
Сообщается, что обломок удалось извлечь с помощью неодимового магнита.
"Еще один случай, который подтверждает геноцид России в Украине. Даже такие маленькие дети попадают под обломки российских мин", — сказал хирург.
Напомним, 13 октября командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что в ходе очень сложной операции, которая происходила в прифронтовом госпитале, из тела раненого украинца врачи достали хвостовик от мины.
Ранее, 9 января, в Минобороны Украины рассказали об операции по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего. Для обеспечения безопасности медицинского персонала за извлечением боеприпаса наблюдали два сапера.