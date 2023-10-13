Удалось спасти ногу: военные медики вытянули из тела бойца ВСУ хвостовик мины (фото)

По информации командования Медицинских сил, обломок повредил магистральные сосуды конечности, однако после вмешательства врачей состояние пациента удалось стабилизировать.

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Украинские медики являются неотъемлемой частью этой войны, ведь ежедневно спасают жизни военнослужащих после получения серьезных ранений. Новой историей успешной операции поделилось командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины от 13 октября.

Во время очень сложной операции, которая происходила в прифронтовом госпитале, из тела раненного украинца врачи достали хвостовик от мины, который мог отобрать жизнь военнослужащего.

Военные медики вытянули из тела бойца ВСУ хвостовик мины Фото: Facebook Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины Военные медики вытянули из тела бойца ВСУ хвостовик мины Фото: Facebook Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Специалисты не только аккуратно обезвредили предмет, но и спасли ногу пострадавшему.

"На этот раз обломок повредил магистральные сосуды конечности. Операционная команда без ущерба для пациента и медицинского коллектива достала хвостовик и спасла конечность. Сейчас самочувствие пациента стабильное. Специалисты Медицинских сил готовят его для дальнейшей эвакуации", — говорится в сообщении.

Хвостовик мины в теле бойца ВСУ: подобный случай

К слову, в командовании вспомнили, что подобный случай уже случался в практике медиков несколько месяцев назад. 18 августа специалисты достали из тела бойца ВСУ хвостовик мины. При этом, обнаружили его совершенно случайно, когда военнослужащий проходил обследование.

"На место была вызвана бригада саперов, которые после исследования удостоверили, что посторонний предмет можно удалить безопасно. После исследования врачами было принято решение об операционном вмешательстве и удалении хвостовика", — говорится в сообщении.

После операции пациент чувствовал себя стабильно и его жизни ничего не угрожало. При каких обстоятельствах и на каком направлении хвостовик попал в тело бойца — неизвестно.

Напомним, 13 октября сообщалось, что в Харькове руководительница областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) дала циничный "совет" раненому бойцу ВСУ. 21-летний парень перенес 15 операций после тяжелого ранения ноги, однако ему посоветовали избавиться от нее для получения инвалидности.