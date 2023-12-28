Танкисты ВСУ рассказали о боевой работе редкого командирского танка Т-64БВ-1-К (фото)

Командирский танк имеет усиленное бронирование, дополнительные средства наблюдения и мощный двигатель. Танкисты говорят, что это "куколка, а не машинка".

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Украинские военные в районе Купянска имеют на вооружении редкий танк Т-64БВ-1-К — это командирская модификация машины. Об этом сообщает АрміяInform.

Один из танковых батальонов использует командирский танк Т-64БВ-1-К. Журналисты показали боевую работу экипажа и подготовку к ней. Командир танкового взвода Богдан прошел курсы в Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного после мобилизации. Благодаря этому он возглавил подразделение.

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Отмечается, что Т-64БВ-1-К поступил в подразделение после капитального ремонта. Его отличает от обычного Т-64БВ мощный двигатель на 840 лошадиных сил, усиленное бронирование и дополнительная камера на башне.

"Куколка, а не машинка, хотя иногда и демонстрирует характер", — говорит Богдан.

По словам военных, за день они делают несколько боевых выходов. Экипажу приходится работать на большой дистанции 4,5-6 км из-за наличия реки Оскол и минных заграждений. Помогает в этом аэроразведка, которая корректирует огонь, что позволяет увеличивать качество работы.

Экипаж Т-64БВ-1К Фото: АрміяInform

Т-64БВ-1-К обычно бьют по складам боеприпасов оккупантов на поле боя. Каждый выход позволяет уничтожить от 10 до 30 оккупантов. Часто танкисты прикрывают пехотинцев в бою, потому что ВС РФ забрасывают украинские позиции "мясными штурмами".

"Наши "птички"-аэроразведчики обнаружили орк*вский блиндаж, который нам нужно было уничтожить. Мы заехали на позицию, а перед нами — сплошной лес. Поцелить прицельно в такой ситуации было почти невозможно. Поэтому пришлось безотлагательно проявлять изобретательность — в нашем случае искать ориентир. Им стала верхушка дерева, которая отличалась от остального леса... Первый выстрел — и цель уничтожена! Сказать честно, это было на грани возможного, но мы это сделали!" — рассказывает танкист.

Напомним, 21 ноября украинские бойцы верше показали командирский танк Т-64БВ-1-К.

Ранее сообщалось, что в Украине наладили модернизацию танков Т-64 до образца БВ 2022 года.