Украина наладила модернизацию танков Т-64 до образца БВ 2022 года (видео)

Сразу 6 модернизированных танков попали на видео украинского военного. Т-64 получил современную связь, оптику и цифровую бортовую панель.

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На одном из военных полигонов Украины было замечено сразу 6 танков Т-64БВ образца 2022 года, что свидетельствует о наличии мощностей. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на соцсети.

Одно из танковых подразделений ВСУ имеет на вооружении по меньшей мере два танковых взвода с танками Т-64БВ образца 2022 года. На видео попало сразу 6 модернизированных машин. Из-за того, что на танке нет командирского пулемета в дистанционно управляемой турели авторы предполагают, что Т-64 находятся на полигоне.

Что известно о Т-64БВ образца 2022 года

Танк Т-64БВ образца 2022 года был представлен незадолго до начала полномасштабного вторжения в Харькове. Он является продолжением предыдущих версий БВ образца 2017 и 2019 годов. В машине были заменены советские старые системы на современные. В частности прицел наводчика поменяли на ТПН-1ТПВ, который имеет тепловизионную матрицу с дальностью обнаружения целей на расстоянии до 6 км. Часть танков могла получить альтернативный прицел с устройством ночного видения.

Кроме средств прицеливания Т-64БВ образца 2022 года получил современную цифровую станцию L3 Harris, а также устройство спутниковой навигации CH-4215. Отдельно авторы выделяют цифровую панель механика-водителя, которая заменила аналоговые показатели.

Цифровая панель в танке Т-64БВ образца 2022 года

Визуально машина отличается от других модернизаций противокумулятивной бортовой решеткой, которая прикрывает зону машинно-трансмиссионного отделения. Также на танк установили бронепанель, которая защищает от обломков командирский пулемет и ящик с патронами вместе с дополнительной противоосколочной бронезащитой внешних топливных баков. И с передней части башни убрали инфракрасный прожектор "Луна", а место закрыли дополнительной динамической защитой.

Прожектора "Луна" на Т-64БВ ср. 2022 года нет

Вероятно, до уровня Т-64БВ образца 2022 года доводят восстановленные немодернизированные машины. Впервые в украинской армии их заметили в начале 2023 года. Известно, что Польша ремонтирует украинские Т-64 и Чехия.

Напомним, 8 февраля 2022 года в Украине испытали модернизированный Т-64БВ образца 2022 года.

6 июля в ВСУ засветился на фронте БТР OT-64 SKOT чешско-польской разработки.