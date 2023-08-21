Україна налагодила модернізацію танків Т-64 до зразка БВ 2022 року (відео)

Одразу 6 модернізованих танків потрапили на відео українського військового. Т-64 отримав сучасний звʼязок, оптику та цифрову бортову панель.

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На одному з військових полігонів України було помічено одразу 6 танків Т-64БВ зразка 2022 року, що свідчить про наявність потужностей. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на соцмережі.

Один з танкових підрозділів ЗСУ має на озброєнні щонайменше два танкових взводи з танками Т-64БВ зразка 2022 року. На відео потрапило одразу 6 модернізованих машин. Через те, що на танку немає командирського кулемета у дистанційно керованій турелі автори припускають, що Т-64 знаходяться на полігоні.

Що відомо про Т-64БВ зразка 2022 року

Танк Т-64БВ зразка 2022 року був представлений незадовго до початку повномасштабного вторгнення у Харкові. Він є продовженням попередніх версій БВ зразка 2017 та 2019 років. В машині були замінені радянські старі системи на сучасні. Зокрема приціл навідника поміняли на ТПН-1ТПВ, який має тепловізійну матрицю з дальністю виявлення цілей на відстані до 6 км. Частина танків могла отримати альтернативний приціл з пристроєм нічного бачення.

Окрім засобів прицілювання Т-64БВ зразка 2022 року отримав сучасну цифрову станцію L3 Harris, а також пристрій супутникової навігації CH-4215. Окремо автори виділяють цифрову панель механіка-водія, яка замінила аналогові показники.

Цифрова панель в танку Т-64БВ зразка 2022 року

Візуально машина відрізняється від інших модернізацій протикумулятивною бортовою решіткою, яка прикриває зону машинно-трансмісійного відділення. Також на танк встановили бронепанель, яка захищає від уламків командирський кулемет та ящик з патронами разом з додатковим протиуламковим бронезахистом зовнішніх паливних баків. І з передньої частини башти прибрали інфрачервоний прожектор "Луна", а місце закрили додатковим динамічним захистом.

Прожектору "Луна" на Т-64БВ зр. 2022 року немає

Ймовірно, до рівня Т-64БВ зразка 2022 року доводять відновлені немодернізовані машини. Вперше в українській армії їх помітили на початку 2023 року. Наразі відомо, що Польща ремонтує українські Т-64 та Чехія.

Нагадаємо, 8 лютого 2022 року в Україні випробували модернізований Т-64БВ зразка 2022 року.

6 липня в ЗСУ засвітився на фронті БТР OT-64 SKOT чесько-польської розробки.