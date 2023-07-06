Чесько-польський універсал: на українському фронті засвітився БТР OT-64 SKOT (відео)

Машина незважаючи на вік ще придатна для виконання різних військових операцій, включно з транспортуванням військ, розвідкою та місіями підтримки.

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Чесько-польський бронетранспортер OT-64 SKOT уперше був помічений на передовій, де борються бійці Сил оборони. Фото, на якому українські бійці стоять на фоні БТР, було опубліковано 5 липня на акаунті Arslon Xudosi у Twitter.

У коментарях до фото оглядачі з Army Recognition пишуть, що українські сили активно шукають шляхи зміцнення обороноздатності, і OT-64 SKOT припадає доречним, оскільки його універсальність робить його придатним для різноманітних військових операцій, включно з транспортуванням військ, розвідкою та місіями підтримки.

І хоча офіційних заяв від Чеської Республіки чи Польщі щодо постачання цього типу машин в Україну не було, у лютому цього року стало відомо, що такий БТР був придбаний волонтерами для бійців тероборони.

Ветеран ще в строю

OT-64 SKOT — колісний амфібійний бронетранспортер, який був розроблений і випущений на початку 1960-х років спільними зусиллями Польщі і тоді ще Чехословаччини.

БТР має масу 14,5 т, і габарити: 7,44 м завдовжки, 2,55 м завширшки і 2,71 м заввишки. У ньому може розміститися екіпаж із двох осіб і 18 пасажирів.

Машина оснащена бронею товщиною від 6 до 13 мм, що забезпечує захист від вогню стрілецької зброї. Що стосується озброєння, то ОТ-64 SKOT оснащений 7,62-мм кулеметом ПКТ і 14,5-мм кулеметом КПВ. Ця зброя забезпечує вогневу міць для підтримки десантних військ під час операцій.

БТР OT-64 SKOT

На БТР встановлений дизельний двигун Tatra T-928-14 V-8 з повітряним охолодженням потужністю 177 к.с. Хоча ці показники за сучасними мірками не вражають, проте машина здатна розігнатися до 94 км на годину трасою і проплисти по воді зі швидкістю 9 км на годину. 710 км автономного ходу ОТ-64 SKOT дає змогу машині виконувати тривалі місії без дозаправки.

БТР має вражаючий послужний список — він був задіяний під час індо-пакистанської війни 1971 року, війни в Західній Сахарі, ірано-іракської війни, операції "Блакитна зірка" 1984 року і громадянської війни в Сирії.

"Завдяки своїй універсальності, мобільності та здібностям амфібії він став популярним вибором для збройних сил, що стикаються з різними оперативними сценаріями", — підсумували експерти.

БТР ОТ-64 SKOT долає водні перешкоди

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні пакет озброєння зі 130-ма одиницями броньованої техніки. До нього увійдуть 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 і 66 бронетранспортерів, імовірно БТР Fuchs 1.