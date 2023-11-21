Украинские бойцы впервые показали модернизированный танк Т-64БВ1К: что было улучшено (видео)

Танк прошел модернизацию в 2022 году. В частности, машина получила цифровые средства связи, новые средства наблюдения и прицеливания, а также силовую установку.

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На вооружении Сил обороны Украины были поставлены танки под индексом Т-64БВ1К, которые прошли глубокую модернизацию, сообщили 21 ноября обозреватели Defence Express.

Отмечается, что о танке стало известно из репортажа из украинского телевидения, и это первое упоминание в открытых источниках.

Что было улучшено

Танки оснастили новыми приборами наблюдения и прицеливания, современными средствами навигации и связи согласно стандартам НАТО, улучшенной броней и защитой топливных баков. Также командирская башня была усилена 12,7-мм пулеметом НСВТ.

Эксперты пояснили, что данная модернизация была проведена в 2022 году. Ее особенностью является замена старых радиостанций на цифровые, которые в свою очередь позволяют экипажу увеличить дальность управления до 500 километров. Кроме того на улучшенный Т-64 был установлен двигатель мощностью 840 л.с., улучшающий ходовые характеристики машины.

И хотя о маркировке силовой установки в репортаже сказано не было, эксперты предположили, что речь идет о двигателе 5ТДФМ, который можно установить "без всякой переделки". Единственный нюанс состоит в том, что 5ТДФМ имеет мощность 850 а не 840 л.с., поэтому этот вопрос все же остается открытым.

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Что касается боевых задач, которые ставятся перед украинским Т-64БВ1К, то он работает в режиме "ездит и стреляет", иными словами ведет огонь по окопам и блиндажам противника.

"Танки после глубокой модернизации снова в строю и успешно выполняют боевые задачи", — сказано в публикации.

Отличия от варианта 1985 года

В ноябре 2021 года специалисты предприятия "Харьковский бронетанковый завод" презентовали модернизированный Т-64БВК, оснащенный новыми средствами связи, системами наблюдения и навигации, а также приборами освещения и внутренней коммутации.

Для наглядности тогда было отмечено, что экипаж варианта Т-64БВК 1985 для связи с командным центром должен был остановить машину и установить специальную мачту связи, в то время как современный вариант может это проделать на ходу.

Ранее сообщалось, что в Украине наладили модернизацию танков Т-64 до образца БВ 2022 года. В частности, эксперты обратили внимание, что визуально машина отличается от других моделей противокумулятивной бортовой решеткой, которая прикрывает зону силовой установки.