Українські бійці вперше показали модернізований танк Т-64БВ1К: що було покращено (відео)

Танк пройшов модернізацію у 2022 році. Зокрема, машина отримала цифрові засоби зв'язку, нові засоби спостереження і прицілювання, а також силову установку.

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На озброєння Сил оборони України було поставлено танки під індексом Т-64БВ1К, які пройшли глибоку модернізацію, повідомили 21 листопада оглядачі Defence Express.

Зазначається, що про танк стало відомо з репортажу з українського телебачення, і це перша згадка у відкритих джерелах.

Що було покращено

Танки оснастили новими приладами спостереження і прицілювання, сучасними засобами навігації та зв'язку згідно зі стандартами НАТО, поліпшеною бронею і захистом паливних баків. Також командирська башта була посилена 12,7-мм кулеметом НСВТ.

Експерти пояснили, що ця модернізація була проведена у 2022 році. Її особливістю є заміна старих радіостанцій на цифрові, які зі свого боку дають змогу екіпажу збільшити дальність керування до 500 кілометрів. Крім того, на покращений Т-64 був встановлений двигун потужністю 840 к.с., що поліпшує ходові характеристики машини.

І хоча про маркування силової установки в репортажі сказано не було, експерти припустили, що йдеться про двигун 5ТДФМ, який можна встановити "без жодної переробки". Єдиний нюанс полягає в тому, що 5ТДФМ має потужність 850, а не 840 к.с., тому це питання все ж залишається відкритим.

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Що стосується бойових завдань, які ставлять перед українським Т-64БВ1К, то він працює в режимі "їздить і стріляє", інакше кажучи, веде вогонь по окопах і бліндажах противника.

"Танки після глибокої модернізації знову в строю і успішно виконують бойові завдання", — йдеться в публікації.

Відмінності від варіанта 1985 року

У листопаді 2021 року фахівці підприємства "Харківський бронетанковий завод" презентували модернізований Т-64БВК, оснащений новими засобами зв'язку, системами спостереження і навігації, а також приладами освітлення і внутрішньої комутації.

Для наочності тоді було зазначено, що екіпаж варіанта Т-64БВК 1985 року для зв'язку з командним центром мав зупинити машину і встановити спеціальну щоглу зв'язку, тоді як сучасний варіант може це зробити на ходу.

Раніше повідомлялося, що в Україні налагодили модернізацію танків Т-64 до зразка БВ 2022 року. Зокрема, експерти звернули увагу, що візуально машина відрізняється від інших моделей протикумулятивною бортовою решіткою, яка прикриває зону силової установки.