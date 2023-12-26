"До виборів Путіна": полонений окупант розкрив плани ЗС РФ на Куп'янському напрямку (відео)

За словами офіцера ЗСУ Леоніда Полякова, російські військові спробують зайти на околиці міста до нового року. Для цього вони активно використовують авіабомби, артилерію і кидають на штурм десантників, а також загони "Шторм Z", сформовані з ув'язнених.

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Основні зусилля Збройних сил Росії на Куп'янському напрямку зосереджені в районі села Синьківка Харківської області, яка має стратегічне значення для окупантів. Про це в ефірі телеканалу Espreso.TV розповів старший лейтенант ЗСУ, офіцер "Легіону Свободи" Леонід Поляков.

За словами Полякова, нещодавно взятий у полон російський військовий розповів, що загарбники планують зайти на околиці Куп'янська в кращому разі до нового року, а в ідеалі — до виборів президента Росії, які відбудуться в середині березня 2024 року.

Офіцер "Легіону Свободи" також зазначив, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Українські захисники тримають оборону, всупереч важким умовам та атакам росіян.

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"Ворог не полишає спроби зайти на околицю Куп'янська. Зараз намагаються накопичувати основні сили в районі населеного пункту Синьківка. Цей населений пункт є стратегічно важливим, оскільки відкриває дорогу на Куп'янськ. Ворог залучив на цьому напрямку велику кількість артилерії та сконцентрував велику кількість особового складу", — сказав Поляков.

Військовий зазначив, що ЗС РФ активно застосовують загони "Шторм Z", які формують із засуджених росіян, а також мотострілецькі та десантні дивізії.

Крім того, Поляков зазначив, що останні два тижні окупаційні війська активно використовують авіабомби.

"Вони застосовують їх як по самому місту, це можуть бути 5-10 КАБів за добу, і по позиціях наших захисників.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 26 грудня, на Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ЗС РФ у районах Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Харківської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку Фото: deepstatemap.live

Окупанти завдали авіаційного удару біля Соболівки Харківської області. Під артилерійський і мінометний вогонь потрапили близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Харківської області.

Нагадаємо, 16 грудня журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомляв, що ЗС РФ активізувалися під Куп'янськом на Харківщині і не втрачають надії захопити обласний центр.

Раніше начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, що Куп'янськ — це важливий вузловий логістичний центр і він може бути плацдармом для наступу супротивника на захід.