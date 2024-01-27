ЗС РФ відновили інтенсивний наступ під Куп'янськом: де точаться бої (відео, карта)

У Генштабі ЗСУ та Харківській ОВА підтвердили, що Росія відновила інтенсивність своїх наступальних дій. Лише за добу українські захисники відбили 13 ворожих атак.

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Російські окупанти відновили інтенсивність своїх наступальних дій на Куп’янському напрямі. Про це в ефірі телемарафону 27 січня заявив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Так, дійсно, наші воїни відбили приблизно 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій за цим напрямком знову відновилася. Два напрямки в нас досить серйозні: це Синьківка й Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, однак повністю контрольований нашими Збройними силами", — сказав чиновник.

Він пояснив, що виключати ризик ширшого наступу ЗС РФ на будь-якому з напрямів не можна. Керівник ОВА наголосив, що місцева влада й військо мають бути готові до будь-якого розвитку подій.

За даними обладміністрації, впродовж січня Росія вбила 21 цивільного мешканця Харківської області. Серед жертв обстрілів була дитина. Ще приблизно 180 людей отримали поранення, 20 із них — діти. Також ворог пошкодив приблизно 250 житлових будинків у регіоні.

Коментар Олега Синєгубова про ситуацію на Куп'янському напрямі

Ситуація на Куп’янському напрямі: що вже відомо

Узимку ЗС РФ розпочали наступ на Куп’янському напрямі. 11 січня в Генштабі ЗСУ вже інформували, що російські окупанти намагаються прорвати оборону в районі Синьківки. Важкі бої поблизу населеного пункту підтверджували й ворожі військкори.

На тлі посилення небезпеки 16 січня в Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації. Місцева влада запропонувала виїхати мешканцям Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району.

Куп'янський район на карті бойових дій Фото: Deep State

Нещодавно, 21 січня, ЗС РФ вдалося взяти під контроль село Крохмальне. У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили просування ворога, але зазначили, що йдеться про населений пункт із п’яти зруйнованих будинків.

У своєму ранковому звіті від 27 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку відбили 13 ворожих атак. Зазначалося, що атаки відбувалися в районі Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Табаївка на карті бойових дій Фото: Deep State Стельмахівка на карті бойових дій Фото: Deep State

У BILD припускали, що російські війська хочуть захопити село Синьківка на Харківщині для подальшого наступу на Куп’янськ. Із кінця грудня ворог намагався штурмувати населений пункт за допомогою бронетехніки, але в січні призупинив наступ і перейшов в оборону.

Нагадаємо, у Сумську область зранку 27 січня зайшла російська ДРГ. Окупанти розстріляли машину з двома цивільними.