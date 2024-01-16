У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації: кому доведеться виїхати

За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у низці населених пунктів залишаються понад 3 тисячі людей, які повинні будуть евакуюватися. Із них 279 — діти.

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У Харківській області було ухвалено рішення розширити зону обов'язкової евакуації. Насамперед ідеться про сім'ї з дітьми. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі 16 січня.

За його словами, з огляду на безпекову ситуацію, з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району Харківської області буде запроваджено обов'язкову евакуацію.

Наразі евакуації підлягають 3043 людей, з яких 279 — діти. Йдеться про такі населені пункти: Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади; Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.

"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", — написав Олег Синєгубов.

Як довго триватиме евакуація — поки що невідомо, проте жителів закликали зробити це найближчим часом, щоб убезпечити свою сім'ю.

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що в Авдіївці Донецької області залишається понад 1200 жителів і противник продовжує атакувати місто. За словами голови ГВА Віталія Барабаша, коли ворог бачить дим із труб над будинками в місті, він розуміє, що там є скупчення людей, і починає завдавати ударів керованими авіабомбами або зі ствольної артилерії.