В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации: кому придется выехать

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, в ряде населенных пунктов остаются более 3 тысяч людей, которые должны будут эвакуироваться. Из них 279 — дети.

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В Харьковской области было принято решение расширить зону обязательной эвакуации. В первую очередь речь идет про семьи с детьми. Об этом написал глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале 16 января.

По его словам, учитывая ситуацию по безопасности, из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района Харьковской области будет введена обязательная эвакуация.

Сейчас эвакуации подлежат 3043 людей, из которых 279 — дети. Речь про следующие населенные пункты: Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Великая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошовка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цибовка — Кондрашевской общины; Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха — Куриловской общины.

"Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей общин ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей", — написал Олег Синегубов.

Как долго будет длиться эвакуация — пока что неизвестно, однако жителей призвали сделать это в ближайшее время, чтобы обезопасить свою семью.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что в Авдеевке Донецкой области остается более 1200 жителей и противник продолжает атаковать город. По словам главы ГВА Виталия Барабаша, когда враг видит дым из труб над домами в городе, он понимает, что там есть скопление людей, и начинает наносить удары управляемыми авиабомбами или из ствольной артиллерии.