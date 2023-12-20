В Авдеевке остаются более 1200 человек: почему мирные жители боятся эвакуации, — Барабаш

По словам главы ГВА, когда враг видит дым из труб над домами в городе, он понимает, что там есть скопление людей, и начинает наносить удары управляемыми авиабомбами или из ствольной артиллерии.

Related video

По состоянию на утро 20 декабря в Авдеевке остаются 1220 местных жителей, которые категорически отказываются выезжать. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Он подчеркнул, что ситуация в городе ежедневно ухудшается, а с 18 декабря из-за плотных обстрелов российских оккупантов вообще пришлось отложить эвакуацию. Барабаш объясняет, почему жители Авдеевки не хотят покидать опасный город

"Самый главный вопрос — безопасность. Большинство из тех людей, с которыми я общался, действительно боятся ехать, их пугает дорога. Все между собой общаются, и вот такие вещи, как было позавчера (18 декабря. — Ред.), срабатывают нам в минус в контексте уговоров покинуть город", — рассказал он.

Важно

"Дорога жизни": россияне хотят перерезать важный логистический коридор в районе Авдеевки, — ВСУ

По словам Барабаша, такие ситуации очень мешают. Сложно людей уговаривать, подчеркивает глава ГВА, когда они вроде уже собрались, а им говорят, мол, "извините, мы не сможем вас вывезти, потому что сегодня очень горячо".

Очередная эвакуация запланирована на среду, 20 декабря.

"Откровенно говоря, из тех людей, которые были готовы ехать позавчера, трое отказались. Итак, вчера мы вывезли вместо восьмерых пять человек", — отмечает Барабаш.

По информации главы администрации, большинство людей все время находятся в подвалах домов, греются обычно буржуйками, в которых жгут дрова. Однако, по словам Барабаша, когда враг видит дым из труб, он понимает, что в том месте скопление людей.

"Поэтому они (оккупанты. — Ред.) намеренно запускают беспилотники для проверки, а затем наносят удар по гражданским управляемыми авиабомбами или обстреливают из ствольной артиллерии. При этом они понимают, что бьют исключительно по гражданским", — подчеркнул глава Авдеевской ГВА.

И добавляет, что все же за последние два месяца из Авдеевки удалось вывезти около 370 человек.

Важно

Не стоит недооценивать: ВС РФ изменили тактику штурма под Авдеевкой (видео)

Российские оккупационные войска стремятся перерезать "дорогу жизни", которая ведет к Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщил военнослужащий первого отряда центра спецназначения "Омега" с позывным "Зигзаг".