"Вони воюють кількістю": в Зеленського оцінили загрозу великого наступу ЗС РФ (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що нині російська армія вже не та, яка наступала в лютому 2022 року. Він наголосив, що Україні необхідна далекобійна зброя, щоб знищити ворожі резерви.

Related video

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення на Заході про нібито запланований Росією масштабний наступ. Про це відомо з інтерв’ю в ефірі "24 Каналу".

Чиновник закликав спиратися на заяви Генштабу ЗСУ та ГУР, які відстежують зосередження ворожих сил.

"Знаєте, просто для мене дещо дивно. У 2022 році росіяни щось сконцентрували, пішли й так далі. Але сьогодні російська армія — це трошки інша армія, вони воюють кількістю", — підкреслив Подоляк.

Він підтвердив, що ЗС РФ мають "непогану зброю" — як стару, так і новітні зразки. Радник зауважив, що тут виникає питання до ефективності санкцій, адже наприкінці 2023 року росіяни змогли виготовити "іскандери" та "калібри".

"Однак Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію", — заявив Подоляк.

Він розповів, що російські окупанти намагаються наступати на Донецькому напрямку, і там відбуваються по 60-80 боєзіткнень. Однак Україна після двох років повномасштабної війни вже розуміє, як потрібно протидіяти цьому.

"Тут питання в тому, що якщо ми хочемо суттєво знищити резерви Росії, то для цього нам потрібні далекобійні ракети. Це ж очевидно, бо не можна кількісно воювати проти кількісно побудованої армії", — зазначив чиновник.

Він пояснив, що протиставити країні-агресорці кількість не можна, потрібно протиставляти якість військових рішень і високоточної зброї.

На попередження про нібито масштабний наступ ЗС РФ Подоляк порадив реагувати спокійно. Він підкреслив, що страх перед Росією — один із елементів її пропагандистської кампанії.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком (про масштабний наступ РФ — із 46:35)

Нагадаємо, у Financial Times із покликанням на представників українських силових структур інформували, що РФ може планувати новий великомасштабний наступ на Україну. Повідомлялося, що російські окупанти можуть спробувати окупувати Харків і Київ вже улітку.

Також начальник Генштабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо попередив, що ЗС РФ можуть спробувати атакувати Харківську область.