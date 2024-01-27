"Они воюют количеством": У Зеленского оценили угрозу большого наступления ВС РФ (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что сейчас российская армия уже не та, которая наступала в феврале 2022 года. Он отметил, что Украине необходимо дальнобойное оружие, чтобы уничтожить вражеские резервы.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщения на Западе о якобы запланированном Россией масштабном наступлении. Об этом известно из интервью в эфире "24 канала".

Чиновник призвал опираться на заявления Генштаба ВСУ и ГУР, которые отслеживают сосредоточение вражеских сил.

"Знаете, просто для меня несколько странно. В 2022 году россияне что-то сконцентрировали, пошли и так далее. Но сегодня российская армия — это немножко другая армия, они воюют количеством", — подчеркнул Подоляк.

Он подтвердил, что ВС РФ имеют "неплохое оружие" — как старое, так и новейшие образцы. Советник отметил, что здесь возникает вопрос к эффективности санкций, ведь в конце 2023 года россияне смогли изготовить "Искандеры" и "Калибры".

"Однако Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать такую масштабную наступательную операцию", — заявил Подоляк.

Он рассказал, что российские оккупанты пытаются наступать на Донецком направлении, и там отбывают по 60-80 боестолкновений. Однако Украина после двух лет полномасштабной войны уже понимает, как нужно противодействовать этому.

"Здесь вопрос в том, что если мы хотим существенно уничтожить резервы России, то для этого нам нужны дальнобойные ракеты. Это же очевидно, потому что нельзя количественно воевать против количественно построенной армии", — отметил чиновник.

Он объяснил, что противопоставить стране-агрессору количество нельзя, нужно противопоставлять качество военных решений и высокоточного оружия.

На предупреждения о якобы масштабном наступлении ВС РФ Подоляк посоветовал реагировать спокойно. Он подчеркнул, что страх перед Россией — один из элементов ее пропагандистской кампании.

Интервью с Михаилом Подоляком (о масштабном наступлении РФ — с 46:35)

Напомним, в Financial Times со ссылкой на представителей украинских силовых структур информировали, что РФ может планировать новое крупномасштабное наступление на Украину. Сообщалось, что российские оккупанты могут попытаться оккупировать Харьков и Киев уже летом.

Также начальник Генштаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо предупредил, что ВС РФ могут попытаться атаковать Харьковскую область.